На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?
Математика
На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между двумя крайними узлами равно 4 дм
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