На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?

Математика

На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?

Автор: Гость