Раздели текст на предложения.                                                                      У Люси Широковой есть пес Форд а Ляле Жижиной подарили котенка Персика у Вали Чушиной есть попугай Кеша а у Даши машиной хомяк Х...

Русский язык
Раздели текст на предложения.                                                                      У Люси Широковой есть пес Форд а Ляле Жижиной подарили котенка Персика у Вали Чушиной есть попугай Кеша а у Даши машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широковой есть пес Форд, а Ляле Жижиной подарили котенка Персика. У Вали Чушиной есть попугай Кеша, а у Даши машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.
Гость:
У Люси Широковой есть пес Форд, а Ляле Жижиной подарили кртенка Персика. У Вали Чушиной есть попугай Кеша, ау Даши Машиной хомяк-хомяк Хомка и крыса Ларка.
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