Раздели текст на предложения. У Люси Широковой есть пес Форд а Ляле Жижиной подарили котенка Персика у Вали Чушиной есть попугай Кеша а у Даши машиной хомяк Х...

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Раздели текст на предложения. У Люси Широковой есть пес Форд а Ляле Жижиной подарили котенка Персика у Вали Чушиной есть попугай Кеша а у Даши машиной хомяк Хомка и крыса Ларка.

Автор: Гость