Длина сторон четырехугольника 3см,5см,8см,6см.Найдите сумму длин всех его сторон.

Математика
Длина сторон четырехугольника 3см,5см,8см,6см.Найдите сумму длин всех его сторон.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма длин всех сторон это периметр Р Р=3см+5см+8см+6см=22 см
Гость:
3+5+8+6=22 (см) сумма длин всех его сторон  
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