Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продаёт рожь. если он продаст 15 центнеров ржи, то ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он продаст 20 центнеров ржи, то после покупки у него останется 10 рублей. Сколько ...

Математика

Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продаёт рожь. если он продаст 15 центнеров ржи, то ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он продаст 20 центнеров ржи, то после покупки у него останется 10 рублей. Сколько рублей стоит лошадь?

Автор: Гость