Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продаёт рожь. если он продаст 15 центнеров ржи, то ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он продаст 20 центнеров ржи, то после покупки у него останется 10 рублей. Сколько ...
Математика
Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продаёт рожь. если он продаст 15 центнеров ржи, то ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он продаст 20 центнеров ржи, то после покупки у него останется 10 рублей. Сколько рублей стоит лошадь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-15=5(ц) 80+10=90(руб) 90:5=18(руБ)-1 ц ржи 20*18-10=350 руб
Гость:
Пусть х руб. стоит 1 центнер ржи, тогда получим уравнение: 15х + 80 = 20х - 10 5х = 90 х = 18 20 * 18 - 10 = 360 - 10 = 350 руб. стоит лошадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
жили собі троє нерозлучних друзів, -а чи не полетіти нам у ракеті на Місяць -запропонував Олег..... продовжити
Математика
На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?
Русский язык