Вычислить 2cosx+cosx+1 если x= Пи на 2 x= Пи на 4

Алгебра
Вычислить 2cosx+cosx+1 если x= Пи на 2 x= Пи на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos(x)+cos(x)+1=3cos(x)+1 при x=pi/2   3cos(x)+1=3*0+1=1  при x=pi/4    3cos(x)+1 =3*1/√2 +1=3√2 +1 
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