Вычислить 2cosx+cosx+1 если x= Пи на 2 x= Пи на 4
Алгебра
Вычислить 2cosx+cosx+1 если x= Пи на 2 x= Пи на 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos(x)+cos(x)+1=3cos(x)+1 при x=pi/2 3cos(x)+1=3*0+1=1 при x=pi/4 3cos(x)+1 =3*1/√2 +1=3√2 +1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продаёт рожь. если он продаст 15 центнеров ржи, то ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он...
Математика
Қазақ тiлi
жили собі троє нерозлучних друзів, -а чи не полетіти нам у ракеті на Місяць -запропонував Олег..... продовжити
Математика
На прыгалке завязали 5 узлов.Расстояние между каждыми двумя соседними узлами 1дм.Каково расстояние между двумя крайними узлами?