почему вблизи подземных теплотрасс листья на деревьях дольше сохраняют зелёную окраску и опадают позже
Биология
почему вблизи подземных теплотрасс листья на деревьях дольше сохраняют зелёную окраску и опадают позже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
благоприятный температурный режим корневой системы
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