Два пешехода находятся на расстоянии 17 целых и одну десятою км и идут навстречу друг другу. Один пешеход идет со скоростью 4 целых и три четвертых км/ч, другой - со скоростью три целых четыре пятых км/ч. Через сколько часов он...
Математика
Два пешехода находятся на расстоянии 17 целых и одну десятою км и идут навстречу друг другу. Один пешеход идет со скоростью 4 целых и три четвертых км/ч, другой - со скоростью три целых четыре пятых км/ч. Через сколько часов они встретятся? ( НЕ ЗАБУДЬТЕ СОКРАТИТЬ )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 3/4 + 3 4/5 = 19/4 + 19/5 = (19*5 + 19 * 4)/20 = 171/20 км/ч скорость сближения пешеходов 17 1/10 : 171/20 = 171/10 : 171/20 = 2 Ответ. Пешеходы встретяться через 2 часа
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