Два пешехода находятся на расстоянии 17 целых и одну десятою км и идут навстречу друг другу. Один пешеход идет со скоростью 4 целых и три четвертых км/ч, другой - со скоростью три целых четыре пятых км/ч. Через сколько часов он...

Математика

Два пешехода находятся на расстоянии 17 целых и одну десятою км и идут навстречу друг другу. Один пешеход идет со скоростью 4 целых и три четвертых км/ч, другой - со скоростью три целых четыре пятых км/ч. Через сколько часов они встретятся? ( НЕ ЗАБУДЬТЕ СОКРАТИТЬ )

Автор: Гость