Образуйте наречия с суффиксами -О или -Е.Запишите эти наречия в составе словосочетаний или предложении. Колючий, трескучий, общий.
Русский язык
Образуйте наречия с суффиксами -О или -Е.Запишите эти наречия в составе словосочетаний или предложении. Колючий, трескучий, общий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колючий - колко, кольче; Она улыбалась гордо, надменно, колко. Трескучий - трескуче; А на кучах валежника, трескуче покрикивая, быстро снуёт пёстрая птица величиной чуть больше грецкого ореха. Общий - вообще; Он сегодня вообще не пойдёт гулять.
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