Дли одной стороны четырёхугольника составляет 3\11 его периметра,длина другой-4\11периметра,а сумма длин этих сторон равна 28 см.Найдите периметр четырёхугольника.
Математика
Дли одной стороны четырёхугольника составляет 3\11 его периметра,длина другой-4\11периметра,а сумма длин этих сторон равна 28 см.Найдите периметр четырёхугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буквой Р-обозначим периметр АВ и ВС-стороны четырехугольника (3\11)Р=АВ (4\11)Р=ВС Так как сумма длин сторон равна 28,получим: (3\11)Р+(4\11)Р=28 (7\11)Р=28 Р\11=4 Отсюда: Р=44
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