На мишени имеется четыре окружности с общим центром, радиусы которых равны 1, 2, 3 и 4. Найдите площадь наименьшего круга, а также площадь каждого из трех колец мишени.
Математика
На мишени имеется четыре окружности с общим центром, радиусы которых равны 1, 2, 3 и 4. Найдите площадь наименьшего круга, а также площадь каждого из трех колец мишени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь круга равна S=3.14*R2,т.е. площадь наименьшего круга равна 3,14*1*1=3,14 площадь второго круга = 3,14*2*2=12,56,значит площадь первого кольца равнв разности площадей второго и первого кругов, т.е. 12,56-3,14=9,42 площадь третьего круга= 3,14*3*3=28,26 площадь второго кольца=28,26-12,56=15,7 площадь четвертого круга= 3,14*4*4=50,24 площадь третьего кольца= 5024-28026=21,98
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