в коробке 10 карандашей,7 из них цветные,остальные простые.Какую часть всех карандашей составляют цветные карандаши и какую-простые?
Математика
в коробке 10 карандашей,7 из них цветные,остальные простые.Какую часть всех карандашей составляют цветные карандаши и какую-простые?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/10=0,7 часть цветные карандаши 10-7= 3; 3/10=0,3 часть простые карандаши
Гость:
1. 10-7 = 3 (карандашей) -простые в коробке. 2. 7:10 = 7/10(частей) - Цветные карандаши 3. 3:10=3/10 (части) - Простые карандаши.
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