в коробке 10 карандашей,7 из них цветные,остальные простые.Какую часть всех карандашей составляют цветные карандаши и какую-простые?

Математика

в коробке 10 карандашей,7 из них цветные,остальные простые.Какую часть всех карандашей составляют цветные карандаши и какую-простые?

Автор: Гость