На одной тарелке 18 персиков,на другой- в3 раза меньше.Сколько персиков нужно переложить с одной тарелки на другую,чтобы на обеих тарелках их стало поровну?
Математика
На одной тарелке 18 персиков,на другой- в3 раза меньше.Сколько персиков нужно переложить с одной тарелки на другую,чтобы на обеих тарелках их стало поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18:3=6(пер)-на 2 тарелке. 2)18-6=12(пер)-больше на 1 тарелке. 3)12:2=6(пер) Ответ:6 персиков надо переложить.
Гость:
18:3=6 персиков на второй тарелке 6+18=24 персика на двух тарелках вместе Значит, чтобы на тарелках было одинаковое количество персиков, нужно чтобы на каждой тарелке было по 24:2=12 персиков. Теперь найдём сколько персиков нужно убрать из 1-ой тарелки, чтобы в ней стало 12 персиков: 18-12=6 персиков Так как из 1-ой тарелки мы взяли 6 персиков, то в 1-ой тарелке осталось 12 персиков. Теперь положим эти 6 персиков во 2-ую тарелку, и получится, что число персиков в двух тарелках одинаковое, т. е. в каждой тарелке лежит по 12 персиков. Ответ: 6 персиков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
в коробке 10 карандашей,7 из них цветные,остальные простые.Какую часть всех карандашей составляют цветные карандаши и какую-простые?
Математика
На мишени имеется четыре окружности с общим центром, радиусы которых равны 1, 2, 3 и 4. Найдите площадь наименьшего круга, а также площадь каждого...
Математика
Дли одной стороны четырёхугольника составляет 3\11 его периметра,длина другой-4\11периметра,а сумма длин этих сторон равна 28 см.Найдите периметр ч...