На одной тарелке 18 персиков,на другой- в3 раза меньше.Сколько персиков нужно переложить с одной тарелки на другую,чтобы на обеих тарелках их стало поровну?

Гость: Гость:

18:3=6 персиков на второй тарелке 6+18=24 персика на двух тарелках вместе Значит, чтобы на тарелках было одинаковое количество персиков, нужно чтобы на каждой тарелке было по 24:2=12 персиков. Теперь найдём сколько персиков нужно убрать из 1-ой тарелки, чтобы в ней стало 12 персиков: 18-12=6 персиков Так как из 1-ой тарелки мы взяли 6 персиков, то в 1-ой тарелке осталось 12 персиков. Теперь положим эти 6 персиков во 2-ую тарелку, и получится, что число персиков в двух тарелках одинаковое, т. е. в каждой тарелке лежит по 12 персиков. Ответ: 6 персиков.