1)чем отличаются древние олимпиские игры от современных .2)самый первый чемпион олимписких игр.

Гость: Гость:

1.Как и в давние времена, Олимпиады проводятся всего лишь один раз в четыре года. Но если раньше на время Олимпийских игр войны прекращались с одной-единственной целью — дать атлетам возможность состязаться друг с другом, то в наше время в 1916, 1940 и 1944 годах, наоборот, Олимпиады не проводились из-за гремевших тогда первой и второй мировых войн. Античные Олимпийские игры всегда проводились в греческом городе Олимпе. Каждая современная Олимпиада проходит в новом месте в разных уголках света. Раньше в соревнованиях принимали участие исключительно жители Греции и спортсмены некоторых других стран Средиземного моря. Сегодня организаторы Олимпийских игр призывают атлетов всех стран мира принять участие в состязаниях. Другим существенным отличием современных Олимпиад стало участие в соревнованиях женщин. Более того, сегодня женщины, выигравшие в трудной и упорной борьбе на Олимпийских играх, получают такие же награды и призы, что и спортсмены-мужчины. Помимо призов за успехи в спортивных состязаниях, во время древних Олимпийских игр вручались еще и награды за достижения в духовной сфере. Современные же олимпийцы соревнуются исключительно в своих физических возможностях. Многие из современных видов спорта были совершенно неизвестны ранее, к примеру велосипедный, гонки на байдарках и каноэ, футбол, баскетбол, дзюдо, пулевая стрельба, водное поло. Один из видов соревнований на современных Олимпийских играх, привлекающий наибольшее внимание,— марафонский бег. Это выматывающее состязание — забег по открытой местности на дистанцию в сорок два километра сто девяносто пять метров — с полным правом можно назвать главным экзаменом на выносливость. И все же, несмотря на то, что марафонский бег был придуман в Греции, этот вид соревнований не входил в программу состязаний на древних Олимпийских играх. И наконец, еще одним нововведением стало проведение зимних Олимпийских игр, начало которым было положено в 1924 году. Они проводятся в том же году, что и летние, но в другом месте. В программу зимних Олимпиад входят зимние виды спорта: лыжи, бег на коньках, фигурное катание, хоккей, бобслей, биатлон и другие. Такие состязания, их проводить можно лишь в странах с холодным климатом, никогда не могли получить распространение в жаркой и солнечной Греции. 2.джеймс конноли