Ящик с яблоками весит 56кг,а 7 ящиков с персиками весят 77кг.На сколько кг ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками.?

Математика

Ящик с яблоками весит 56кг,а 7 ящиков с персиками весят 77кг.На сколько кг ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками.?

Автор: Гость