Ящик с яблоками весит 56кг,а 7 ящиков с персиками весят 77кг.На сколько кг ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками.?
Математика
Ящик с яблоками весит 56кг,а 7 ящиков с персиками весят 77кг.На сколько кг ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 77 : 7 = 11 (кг) - 1 ящик с персиками 2) 56 - 11 = 45 (кг) Ответ: ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками на 45 кг.
Гость:
1) 77:7=11(кг) весит ящик с персиками 2)56-11=45(кг) На столько ящик с персиками легче,чем ящик с яблоками
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