плиззззззз очень надо                 сочинение и план по картине И.И. Ливитан "Золотая осень"

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Одной из лучших картин Левитана я считаю пейзаж «Золотая осень». На ней изображён березовый лес, опадающая листва, которую осень украсила в различные яркие и приятные глазу краски. На заднем плане вырастают кустарники, на земле виднеется желтеющая листва. Тихая и спокойная гладь реки радует глаз. На одном из её берегов раскинулись ещё зелёные ивы, которые, кажется, пытаются оказать сопротивление надвигающемуся увяданию. Золотая осень на одноимённой картине Левитана – это самое настоящее «бабье» лето, полное красок, света и тепла. Недаром эту пору принято считать очень лирическим временем года. Все поэты, писатели, да и вообще творческие люди очень любили и продолжают любить это время. Золотая осень создаёт задумчивое настроение, с лёгкой и светлой грустью. И Левитан, конечно же, смог прочувствовать и понять эту необычайную пору. Более того, ему удалось написать картину так, что всё происходящее в природе начинаем понимать и мы. При этом на сердце возникает нежная радость, и даже скорое наступление зимы и холодов не омрачает этого настроения. Пейзаж Левитана «Золотая осень» заставляет по-иному посмотреть на природу, её красоту.