NaHCO3---- больше CO2+? скажите как дополнить.пожалуйста?))))))))))

Химия
NaHCO3---- больше CO2+? скажите как дополнить.пожалуйста?))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NaHCO3----CO2+2Na2CO3+2H2O при нагревании
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