Составь уравнение к задаче и навди её решение. За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?
Математика
Составь уравнение к задаче и навди её решение. За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытки -3 шт. по 14 рублей каждая) Конверт - 1-? ) за всё уплатили 50 рублей Решение. 1) 14 х 3=42 (руб)- за 3 открытки 2) 50 - 42= 8(руб)-стоит конверт Ответ: 8 рублей стоит один коверт.
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