Составь уравнение к задаче и навди её решение. За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?

Математика

Составь уравнение к задаче и навди её решение. За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?

Автор: Гость