Составь уравнение к задаче и навди её решение.     За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт? 

Математика
Составь уравнение к задаче и навди её решение.     За конверт и три одинаковые открытки,по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открытки -3 шт. по 14 рублей каждая)  Конверт - 1-?                                     )  за всё уплатили 50 рублей                                 Решение. 1) 14 х 3=42 (руб)- за 3 открытки 2) 50 - 42= 8(руб)-стоит конверт Ответ: 8 рублей стоит один коверт. 
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