В спортивной секции тренируются лыжники и конькобежцы, причём лыжников на 20% меньше, чем конькобежцев. В соревнованиях приняли участие 36% лыжников и 90% конькобежцев. Сколько процентов спортсменов этой секции приняли участие ...

Математика
В спортивной секции тренируются лыжники и конькобежцы, причём лыжников на 20% меньше, чем конькобежцев. В соревнованиях приняли участие 36% лыжников и 90% конькобежцев. Сколько процентов спортсменов этой секции приняли участие в соревнованиях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л=0,2*К 0,36Л+0,9К 0,36*(0,2*К)+0,9К=0,072К+0,9К= 0,972 =97,2%
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