На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем, вдвое больший по сравнению с объемом при 0*С?
Физика
На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем, вдвое больший по сравнению с объемом при 0*С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
pv/t = const p1*V1/T1=p2*V2/T2 V1/T1=2*V1/T2 T2=2*T1 T2=546,3
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