В книге 60 страниц.За два дня девочка прочитала половину всех страниц.Сколько страниц прочитала девочка во второй день,если в первый день она прочитала треть всех страниц.(Напишите всё по порядку и с ответом плиззззззззззззззз)
Математика
В книге 60 страниц.За два дня девочка прочитала половину всех страниц.Сколько страниц прочитала девочка во второй день,если в первый день она прочитала треть всех страниц.(Напишите всё по порядку и с ответом плиззззззззззззззз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/2=30стр за 2 дня; 30х1/3= 10 стр в 1-й день; 30-10= 20 стр во 2-й день
Гость:
60/2=30 страниц за 2 дня 60:1/3=20 стр, следовательно во 2 день она прочиталя 10 страниц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести текст THE ATTACK ON BRITAIN’S ENVIRONMENT Most of the western nations have the same basic environmental problems, but they take differe...
Математика
вырази данные величины с помощью одной единицы измерения. 4т 9ц= 15руб.28коп.= 5кг 78г= 3ц 9кг = 4м 7мм = 2т 56г = 2 сут. 15ч.= 8м 5см =
Математика
В спортивной секции тренируются лыжники и конькобежцы, причём лыжников на 20% меньше, чем конькобежцев. В соревнованиях приняли участие 36% лыжнико...
Математика
Половина всего класса учавствовала в конкурсе чтецов.Треть из них стала победителями.Сколько учащихся в классе,если победителей было 5? (Напишите...