В книге 60 страниц.За два дня девочка прочитала половину всех страниц.Сколько страниц прочитала девочка во второй день,если в первый день она прочитала треть всех страниц.(Напишите всё по порядку и с ответом плиззззззззззззззз)

Математика

В книге 60 страниц.За два дня девочка прочитала половину всех страниц.Сколько страниц прочитала девочка во второй день,если в первый день она прочитала треть всех страниц.(Напишите всё по порядку и с ответом плиззззззззззззззз)

Автор: Гость