Сочинение эссе "Не любит тот,кто про любовь всем трубит" Пожалуйста,помогите привести три аргумента для доказательства этого утверждения)
География
Сочинение эссе "Не любит тот,кто про любовь всем трубит" Пожалуйста,помогите привести три аргумента для доказательства этого утверждения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на фразу Шекспира и ответ его же фразами) Истинная любовь не может говорить, потому что истинное чувство выражается скорее делом, чем словами Бедна любовь, если ее можно измерить Где мало слов, там вес они имеют. Если бы не было разума, нас заездила бы чувственность. На то и ум, чтобы обуздывать ее нелепости
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