Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения, принимая во внимание, что субъектный и объектный инфинитивный обороты большей частью соответствуют придаточным предложениям 1. He is believed to be of ...
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Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения, принимая во внимание, что субъектный и объектный инфинитивный обороты большей частью соответствуют придаточным предложениям 1. He is believed to be of different opinion on this question. 2. Our teacher hates us to be late. 3. The members of the committee were expected to come to an agreement. 4. He ordered the documents to be checked carefully. 5. He ordered the secretary to check the documents carefully. 6. The river is believed to be suitable for navigation.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Полагают, что у него другое мнение по этому вопросу. 2. Наш учитель ненавидит, когда мы опаздываем. 3.Члены комитета должны были прийти к соглашению. 4. Он приказал, чтобы документы были тщательно проверены. 5. Он приказал секретарю проверить документы тщательно. 6. Полагают, что река пригодна для судоходства.
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