Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения, принимая во внимание, что субъектный и объектный инфинитивный обороты большей частью соответствуют придаточным предложениям    1. He is believed to be of ...

Гость: Гость:

1. Полагают, что у него другое мнение по этому вопросу. 2. Наш учитель ненавидит, когда мы опаздываем. 3.Члены комитета должны были прийти к соглашению. 4. Он приказал, чтобы документы были тщательно проверены. 5. Он приказал секретарю проверить документы тщательно. 6. Полагают, что река пригодна для судоходства.