Первую половину пути автомобиль проехал со средней скоростью v1 = 60 км/ч, а вторую — со средней скоростью v2 = 40 км/ч. Определить среднюю скорость V автомобиля на всем пути.
Физика
Первую половину пути автомобиль проехал со средней скоростью v1 = 60 км/ч, а вторую — со средней скоростью v2 = 40 км/ч. Определить среднюю скорость V автомобиля на всем пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч и затратил время, равное t1 = S/2 . v1 Вторую половину пути автомобиль проехал со скоростью 40 км/ч и затратил время, равное t2 = S/2 . v2 По определению, средняя скорость V при равномерном прямолинейном движении равна отношению всего пройденного пути ко всему затраченному времени. Подставляя значения скорости в формулу средней скорости, получим: V = 2 • 60 • 40 = 48 км/ч. 60 + 40 Средняя скорость равна 48 км/ч.
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