решить задачу Bитя придумал 6 выражений со скобками , значение которых равно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше .Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
решить задачу Bитя придумал 6 выражений со скобками , значение которых равно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше .Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько выражений ребята придумали вместе? 1)6+2=8(в)-придумала лена. 2)6+8=14(в)-ребята придумали вместе.
Гость:
Витя придумал 6 выражений со скобками, значения которых равно 15, а Лена придумала на 2 выражения больше. Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Витя - 6 в. Лена - ? в., на 2 в. >, чем Витя (стрелка от Лены до Вити) Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Решение: 1) 6+2=8 (в.) - придумала Лена. 2) 6+8=14 (в.) - придумали Лена и Витя. Ответ: 14 выражений придумали Лена и Витя. ___________________________________________________________________ Витя придумал 6 выражений со скобками, значения которых равно 15, а Лена придумала на 2 выражения больше. Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Какова сумма значений? Витя - 6 в. Лена - ? в., на 2 в. >, чем Витя (стрелка от Лены до Вити) Сколько всего выражений придумали Лена и Витя? Какова сумма значений? Решение: 1) 6+2=8 (в.) - придумала Лена. 2) 6+8=14 (в.) - придумали Лена и Витя. 3) 14·15=210 - значение всех выражений. Ответ: 14 выражений придумали Лена и Витя; 210 значение всех выражений.
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