напишите правила, которыми вы пользовались в работе над словами. зам..реть от восторга, любоваться расст..лавшейся равниной, изл..гать мысли вслух, написать изл..жение, к..саться темы, прик..снуться к прошлому, скл..ниться над ...

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напишите правила, которыми вы пользовались в работе над словами. зам..реть от восторга, любоваться расст..лавшейся равниной, изл..гать мысли вслух, написать изл..жение, к..саться темы, прик..снуться к прошлому, скл..ниться над ручьем, откл..нение в сторону, раств..рить окно, домашняя утв..рь, несг..раемый шкаф, заг..рать на берегу моря, хороший пл..вец, обувь пром..кает, обм..кнуть кисть в краску, держать р..внение в рядах, подр..внять кусты сирени, зар..сти травой, пор..сло мхом, совершить ск..чок, подск..чить от неожиданности, далекая з..рница, отр..слевое производство, пост..лить постель.

Автор: Гость