Сколько сантиметров в дециметре?Какую часть дециметра составляет 1 см,3 см?
Математика
Сколько сантиметров в дециметре?Какую часть дециметра составляет 1 см,3 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см; 1см=1/10дм=0,1дм; 3см=3/10дм=0,3дм
Гость:
1)10 см. 2)1/10, 3/10 Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
какие слова записаны в виде транскрипции? [дрош], [стр'мш], [мыш], [брош], [пл'аш], [гаврош], [в'эщ'], [п'эч'], [кл'уч'], [суш], [роскаш], [помащ']...
Математика
решить задачу Bитя придумал 6 выражений со скобками , значение которых равно 15,а Лена придумала на 2 выражения больше .Поставь вопрос и реши задачу.
Физика
Первую половину пути автомобиль проехал со средней скоростью v1 = 60 км/ч, а вторую — со средней скоростью v2 = 40 км/ч. Определить среднюю скорост...
Английский язык
Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения, принимая во внимание, что субъектный и объектный инфинитивный обороты боль...