Определить массу одной молекулы водорода Н2 , число молекул и молей содержащихся в 0,6 кг водорода при нормальных услови
Физика
Определить массу одной молекулы водорода Н2 , число молекул и молей содержащихся в 0,6 кг водорода при нормальных услови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное для решение этой задачи - знать, что в одном моле любого вещества содержится 6*10^23 молекул вещества. Молекулярный вес водорода равен 2. Масса одной молекулы водорода равна 2/число Авогадро, то есть 2/(6*10^23) = 3.33*10^-24 Число молей в 600 г водорода равно 600/2 = 300 число молекул 300 * 6*10^23 = 1,8 * 10^26
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