x - 3 =√5 - x (5-x) это всё вместе под корнем
Алгебра
x - 3 =√5 - x (5-x) это всё вместе под корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3)²=(√5-х)² х²-6х+9=5-х х²-6х+9-5+х=0 х²-5х+4=0 Д=9=3² х=4 и х=1 Ответ: х=4 , а корень х=1 не подходит, равенство при нём не получается. Корень х=1 это лишний корень
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