x - 3 =√5 - x   (5-x)  это всё вместе под корнем

Гость: Гость:

(х-3)²=(√5-х)² х²-6х+9=5-х х²-6х+9-5+х=0 х²-5х+4=0 Д=9=3² х=4 и х=1 Ответ: х=4 , а корень х=1 не подходит, равенство при нём не получается. Корень х=1 это лишний корень