разобрать по составу слово покрылись

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разобрать по составу слово покрылись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка по , корень кры , окончание и , суффикс сь , суффикс л , основа покрыли
Гость:
 приставка-ПО  корень-КРЫ суффикс-Л окончание-И основа-ПОКРЫЛИ 
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