разобрать по составу слово покрылись
Русский язык
разобрать по составу слово покрылись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка по , корень кры , окончание и , суффикс сь , суффикс л , основа покрыли
Гость:
приставка-ПО корень-КРЫ суффикс-Л окончание-И основа-ПОКРЫЛИ
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