Сложили 3 числа. 1-ое число составляет 48% от суммы, 2-ое 23% от суммы. Третье =5,8, найдите остальные
Математика
Сложили 3 числа. 1-ое число составляет 48% от суммы, 2-ое 23% от суммы. Третье =5,8, найдите остальные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a-первое число=0.48m б-второе число=0.23m с-третье число=5.8 а+б+с=m 0.48m+0.23m+5.8=m m=20 a=0.48*20=9.6 б=0.23*20=4.6
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