Решите уравнение:1)х:(-2,5)=-7,21 2)-3,9(z+2,3)+74,4-903)-4,52:(-у)=11,3
Математика
Решите уравнение:1)х:(-2,5)=-7,21 2)-3,9(z+2,3)+74,4-903)-4,52:(-у)=11,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x/-2,5=-7,21 (домножим 2 дробь на -2,5) х=18,025 2) -3,9(z+2,3)+74,4-90 -3,9z-8,97+74,4-90 -3,9z=8,97-74,4+90 z=-6,3 3) -4,52/-у=11,3 (домножим 2 дробь на -у) -4,52=11,3у -11,3у=4,52 у=-0,4
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