Звуко-буквенный разбор слова ЛУЧИ
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Звуко-буквенный разбор слова ЛУЧИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Л-(л)-согл.,тв.парн.,зв.непарн. у -(у)-гл.,безуд. ч-(ч*)согл.,мягк.непарн.,гл.непарн. и-(и)-гл.,уд. ---------------------------------------------------------- 4б.,4зв.
Гость:
л [л]- согласный, сонорный, твёрдый. у [у]- гласный. бузударный. ч [ч`] - согласный, глухой, мягкий. и [и] - гласный, ударный. 4 буквы, 4 звука.
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