Сколько сторон имеет правильный многоугольник , если его внешний угол в два раза меньше внутреннего?
Геометрия
Сколько сторон имеет правильный многоугольник , если его внешний угол в два раза меньше внутреннего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
внутренний+внешний=180 внутренний =120 120n=180(n-2) n=6
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