Помогите написать текст рассуждение на тему "Чем мне запомнилась картина Серова "Мика Морозов"

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Картина В.А. Серова "Мика Морозов" мне запомнилась взглядом мальчика. Он смотрит куда-то вдаль, его взгляд очень выразительный. В глазах малыша удивление, а может быть даже испуг. Глаза передают все его эмоции. Мальчик сидит в ночной белоснежной растрёпанной рубашке. На его голове не расчёсанные кудрявые волосы. Голова из-за кудрей кажется большой по сравнению с худеньким телом Мики. Его маленькие ручонки держатся за поручни кресла. Взгляд малыша завораживает. Художник В. А. Серов сумел одним только взглядом мальчика передать все его эмоции. Меня поразила эта картина. Она прекрасн