Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 72. Найти сумму этих чисел.
Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1, а их произведение равно 72. Найти сумму этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 И 8 )) 9*8=72 9-8=1 вот так ы ы ыы ы ыы ыыы
Гость:
9-8=1-разность 9*8=72-произведение 9+8=17-сумма
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