Определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородосодержащих соединения:NO,NO2,HNO3.
Химия
Определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородосодержащих соединения:NO,NO2,HNO3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NO, кислород -2, азот +2, 46% азота NO2, кислород -2, азот +4, 30% азота HNO3, кислород +2, водород +1, азот +5 , 22% азота
Гость:
NO, O(-2) N(+2), 46% NO2, 0(-2) N(+4) 30% HNO3, O(-2) H(+1) (+5), 22%
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