__Помогите решить!В выражении 1*2*3*4*5 замените звездочку знаками действий и расставьте скобки так,чтобы получилось выражение,значение которого= 100
Математика
__Помогите решить!В выражении 1*2*3*4*5 замените звездочку знаками действий и расставьте скобки так,чтобы получилось выражение,значение которого= 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1*2+3)*4*5=(2+3)*4*5=5*4*5=100
Гость:
(1+2*3)*4*5=100 *-знак умножения
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