При прокаливании 100 г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? а)Магния б)Кальция в)Бария г)Стронция д)цинка
Химия
При прокаливании 100 г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? а)Магния б)Кальция в)Бария г)Стронция д)цинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это все двухвалентные металлы, следовательно, масса осадка будет наибольшей у той соли у которой металл имеет наибольшую молярную массу, т.е В) барий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
__Помогите решить!В выражении 1*2*3*4*5 замените звездочку знаками действий и расставьте скобки так,чтобы получилось выражение,значение которого= 100
Химия
Определите степени окисления и массовые доли азота в следующих кислородосодержащих соединения:NO,NO2,HNO3.