Однокоренные слова на слово проталинки.
Русский язык
Однокоренные слова на слово проталинки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проталинка- талый; проталок; таять.
Гость:
про/та/л/инк/и - (про - приставка, та - корень, лин - суффикс, к - суффикс, и - окончание, основа - проталинк) таяние, таять, талый, протаять
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