  количество мандаринов в первом ящике на 25% больше чем количество мандаринов во втором ящике, если с первого ящика взять 6 мендаринов а во второй ящик положить 3 мандарина то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну...

ПУСТЬ КОЛЛИЧЕСТВО МАНДАРИНОВ ВО ВТОРОМ ЯЩЕКЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛО Х. в 1 ящике на 25% > чем во втором = 1.25х 1ящик - 1.25х-6 2ящик - х+3 составим и решим уравнение: 1.25х-6=х+3 1.25х-х=3+6 0.25х=9 х=9/0.25=36 мандаринов. ответ: 36 мандаринов было во втором ящике первоночально.

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1%=0,01 ⇒ 25%=0,25 1х+25%=1,25х Предположим, что во втором ящике было х мандаринов, тогда в первом ящике 1,25х мандаринов, также из условия задачи известно, что если из первого ящика взять 6 мандаринов, а во второй ящик положить 3 мандарина, то количество мандаринов в обоих ящиках будет поровну согласно этим данным составим и решим уравнение: 1,25х-6=х+3 1,25х-х=3+6 0,25х=9 х=9:0,25 х=36 (шт.) - мандаринов было во II ящике. 1,25·36=45 (шт.) - мандаринов было в I ящике. Ответ: 36 мандаринов было во втором ящике первоначально. Проверка: 45-6=36+3 39=39