4. Напишите 6 чётных чисел, идущих подряд, так чтобы самое маленькое число было в 2 раза меньше самого большого. Ответ _____

Математика
4. Напишите 6 чётных чисел, идущих подряд, так чтобы самое маленькое число было в 2 раза меньше самого большого. Ответ _____
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 12 14 16 18 20 20:10=2 в 2 раза самое  маленькое меньше самого большого 
Гость:
12, 14,16, 18,20,24 последнее число делим на первое из этого ряда 24:12=2 (раза) условие выполнено
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