Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1.667 км, от Екатеренбурга до Новосибирска 1.524 км и от Москвы до икутска 5.042 км. Чему равно расстояние от Говосибирска до Иркутска?

Математика

Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1.667 км, от Екатеренбурга до Новосибирска 1.524 км и от Москвы до икутска 5.042 км. Чему равно расстояние от Говосибирска до Иркутска?

Автор: Гость