Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1.667 км, от Екатеренбурга до Новосибирска 1.524 км и от Москвы до икутска 5.042 км. Чему равно расстояние от Говосибирска до Иркутска?
Математика
Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1.667 км, от Екатеренбурга до Новосибирска 1.524 км и от Москвы до икутска 5.042 км. Чему равно расстояние от Говосибирска до Иркутска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М_____________Ек_________________Н____________Ир. 1667км. 1524 км ? _______________________________________________ 5042 км. 5042-1667-1524=1833 (км) Ответ: Расстояние от Новосибирска до Иркутска равно 1833 километра.
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