В 6а классе учеников на 25% больше , чем в 6 в классе .когда трех учеников из 6а перевели в 6 б класс , то количество учеников в обоих классах стало равным. Сколько учеников в каждом классе первоначально.

Математика

В 6а классе учеников на 25% больше , чем в 6 в классе .когда трех учеников из 6а перевели в 6 б класс , то количество учеников в обоих классах стало равным. Сколько учеников в каждом классе первоначально.

Автор: Гость