В 6а классе учеников на 25% больше , чем в 6 в классе .когда трех учеников из 6а перевели в 6 б класс , то количество учеников в обоих классах стало равным. Сколько учеников в каждом классе первоначально.
Математика
В 6а классе учеников на 25% больше , чем в 6 в классе .когда трех учеников из 6а перевели в 6 б класс , то количество учеников в обоих классах стало равным. Сколько учеников в каждом классе первоначально.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 6 б х учеников, тогда в 6а было 1,25 х учеников. Составим уравнение по условию задачи: 1,25х-3=х+3 1,25х-х=3+3 0,25х=6 х=24 - Ученика было в 6б. 24*1,25=30 учеников было в 6а классе. Ответ: 24 и 30 учеников.
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