ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими омонимов в других частях речи. 1. Отрадно вновь увидеть родные места. 2.Надо ...

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ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими омонимов в других частях речи. 1. Отрадно вновь увидеть родные места. 2.Надо нам,ребята,сегодня привести в порядок школу. 3. Сегодня сыро и неуютно. 4. Необходимо постоянно совершенствовать свои речевые и коммуникативные умения. 5. Можно ли вернуть убежавшее время? 6. Нельзя терпеть ложь и предательство.

Автор: Гость