ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими омонимов в других частях речи. 1. Отрадно вновь увидеть родные места. 2.Надо ...
Русский язык
ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими омонимов в других частях речи. 1. Отрадно вновь увидеть родные места. 2.Надо нам,ребята,сегодня привести в порядок школу. 3. Сегодня сыро и неуютно. 4. Необходимо постоянно совершенствовать свои речевые и коммуникативные умения. 5. Можно ли вернуть убежавшее время? 6. Нельзя терпеть ложь и предательство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
могу ошибаться, но: отрадно надо сыро, неуютно необходимо можно нельзя ну и омонимы, наверно, ИМЕЮТ: отрадно, сыро,уютно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. Периметр квадрата 20 см. Это на 6 см меньше, чем периметр прямоугольника. Сторона квадрата равна ширине прямоугольника. Найди ...
Математика
В 6а классе учеников на 25% больше , чем в 6 в классе .когда трех учеников из 6а перевели в 6 б класс , то количество учеников в обоих классах стал...
Математика
Через реку помтроен мост. Длиной 234 метра. Да. Он имеет пять пролетов. Четыре из которых имеют одинаковую длину. А пятый на 14 метров длиннее кажд...
Математика
Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1.667 км, от Екатеренбурга до Новосибирска 1.524 км и от Москвы до икутска 5.042 км. Чему ...