1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бульдогу,когда они доедят всю связку?2)Группа бегунов бежит по дорожке.Один спортс...

Математика

1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бульдогу,когда они доедят всю связку?2)Группа бегунов бежит по дорожке.Один спортсмен бежит пятнадцатым,если считать сначала. и двадцать пятым,если считать с кона.Сколько бегунов в группе?

Автор: Гость