1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бульдогу,когда они доедят всю связку?2)Группа бегунов бежит по дорожке.Один спортс...
Математика
1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бульдогу,когда они доедят всю связку?2)Группа бегунов бежит по дорожке.Один спортсмен бежит пятнадцатым,если считать сначала. и двадцать пятым,если считать с кона.Сколько бегунов в группе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На каждые 5 сосисок бульдогу достается 3. Отсюда следует что решение можно представить в таком виде (25/5)*3=15
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