помогите     составьте и решите три похожие задачи про пешеходов, которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км в час и 5 км в час и встретились через 3 часа

Гость: Гость:

1.Из села Х вышел человек и пошел в деревню Y он шел со скоростью 4 км/ч а из деревни Y ему навстречу вышел другой человек и шел со скоростью 5 км/ч.Они встретились через 3 часа.Какое расстояние они прошли? 2..Встреча двух друзей произошла через 3 часа после того как они одновременно вышли навстречу друг другу.Причем первый мальчик шел со скоростью 4 км/ч а второй 5 км.ч.Какое расстояние им пришлось преодолеть? 3.Дедушка вышел на втречу со своим внуков живущим в другой деревне .Через 3 часа родные встретились .Причем вшли они одновремено но скорость дедушки была чуть меньше 4 км/ч чем скорость внука 5 км/ч.Сколь им пришлось пройти км до встречи?