помогите составьте и решите три похожие задачи про пешеходов, которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км в час и 5 км в час и встретились через 3 часа
Математика
помогите составьте и решите три похожие задачи про пешеходов, которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км в час и 5 км в час и встретились через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Из села Х вышел человек и пошел в деревню Y он шел со скоростью 4 км/ч а из деревни Y ему навстречу вышел другой человек и шел со скоростью 5 км/ч.Они встретились через 3 часа.Какое расстояние они прошли? 2..Встреча двух друзей произошла через 3 часа после того как они одновременно вышли навстречу друг другу.Причем первый мальчик шел со скоростью 4 км/ч а второй 5 км.ч.Какое расстояние им пришлось преодолеть? 3.Дедушка вышел на втречу со своим внуков живущим в другой деревне .Через 3 часа родные встретились .Причем вшли они одновремено но скорость дедушки была чуть меньше 4 км/ч чем скорость внука 5 км/ч.Сколь им пришлось пройти км до встречи?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бу...
История
11:51 Начальник тюрьмы приходит к заключенным и говорит " если у меня родится сын, то я вам по пол срока срежу"..... Родился у него сын. Он...
Русский язык
ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими...
Математика
Помогите пожалуйста. Периметр квадрата 20 см. Это на 6 см меньше, чем периметр прямоугольника. Сторона квадрата равна ширине прямоугольника. Найди ...