Помогите пожалуйста.   Определить среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрацию молекул при температуре 290К и давление 0,8 МПа

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Дано: Т=290К р=0,8*10^6Па k=1,38*10^-23Дж\к найти:(Е) и n. Решение: Основное ур-ние молекулярно-кинетической теории газов p=1\3n*m0*(Vкв)^2 где (Vкв)^2-средняя квадратичная скорость молекул, n-концентрация молекул, m0-масс одной молекулы. p=2\3n*(m0* (Vкв)^2\2) =2\3n* (Е), где (Е)-средняя кинетическая энегрия движения молекул.Отсюда (Е)=2\3*p

(1) другая формула для определениядавления газа p=n*k*T (2) где к-постаянная Больцмана,Т-абсалютная температура газа определим из ур-ия 2 концентрацию молекул газа: n=p\k*T n=0,8*10^6\1,38^-23*290 приблизительно равно 2*10^26(1\м^3) подставляя в ур-е 1 найденное значение,находим среднюю кинетическую энергию движения молекул: (E)=3\2*0,8*10^6\2*10^26=0,6*10^-20 (Дж)