Разложите на множители 1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб

Алгебра

Разложите на множители 1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб

Автор: Гость