Разложите на множители 1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб
Алгебра
Разложите на множители 1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ((2*корень из хкуб)-у)((2*корень из хкуб)+у) 2)(2м-1)(х-2у) 3)(3а+б)(3а+б) 5)(2х-3у)(4х^2+9y^2+6xy) 4)(м+2)(м+3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите составьте и решите три похожие задачи про пешеходов, которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км в час и 5 км в час и встретили...
Математика
1)Бульдог и фокстерьер едят связку из 25 сосисок с двух сторон.Пока фокстерьер съедает две сосиски,буьдог съедает три.Сколько сосиков достанется бу...
История
11:51 Начальник тюрьмы приходит к заключенным и говорит " если у меня родится сын, то я вам по пол срока срежу"..... Родился у него сын. Он...
Русский язык
ПОМОГИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Найдите слова категории состояния.Выпишете предложения со словами категории состояния,не имеющими...