как называется почва сухих степей?(10 букв)

Українська література
как называется почва сухих степей?(10 букв)
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Автор: Гость
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Гость:
Каштановые почвы - зональный тип почв сухих степей.
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