как называется почва сухих степей?(10 букв)
Українська література
как называется почва сухих степей?(10 букв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каштановые почвы - зональный тип почв сухих степей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста. Определить среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрацию молекул при температуре 290К и давление 0,8...
Алгебра
Разложите на множители 1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб
Математика
помогите составьте и решите три похожие задачи про пешеходов, которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км в час и 5 км в час и встретили...