1)Саша купил конфеты трех видов-большие,маленькие и средние.Каждая большая конфета стоит 4 монеты,средняя- 2 монеты и маленькая -1монету.За 10 конфет Саша заплатил 16 монеет.Сколько больших конфет он купил2)Сережа любит подсчит...

Математика

1)Саша купил конфеты трех видов-большие,маленькие и средние.Каждая большая конфета стоит 4 монеты,средняя- 2 монеты и маленькая -1монету.За 10 конфет Саша заплатил 16 монеет.Сколько больших конфет он купил2)Сережа любит подсчитывать сумму цифр на табло часов.Например,часы показывают 21.17,он получает сумму 11.Какую наибольшую сумму он может получитт? Какое время будут показывать часы?

Автор: Гость