1)Саша купил конфеты трех видов-большие,маленькие и средние.Каждая большая конфета стоит 4 монеты,средняя- 2 монеты и маленькая -1монету.За 10 конфет Саша заплатил 16 монеет.Сколько больших конфет он купил2)Сережа любит подсчит...

Математика
1)Саша купил конфеты трех видов-большие,маленькие и средние.Каждая большая конфета стоит 4 монеты,средняя- 2 монеты и маленькая -1монету.За 10 конфет Саша заплатил 16 монеет.Сколько больших конфет он купил2)Сережа любит подсчитывать сумму цифр на табло часов.Например,часы показывают 21.17,он получает сумму 11.Какую наибольшую сумму он может получитт? Какое время будут показывать часы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)09:59-сумма цифр-23 1)1 большую, 3 средних и 6 маленьких 4+2*3+1*6=16 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
у глубины 0,6 м найдите давление воды, керосина и ртути
Ответить
Українська література
как называется почва сухих степей?(10 букв)
Ответить
Химия
як можна добуты натрий гидроксыду  
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста.   Определить среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрацию молекул при температуре 290К и давление 0,8...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители   1) 4х куб- у квадрат 2) (2м-1)(х-у)+у(1-2м) 3)9 а квадрат +6аб +бквадрат 4)(м+2н)квадрат+м+2 5) 8х куб - 27 у куб  
Ответить